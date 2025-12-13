Clanul, numit de anchetatori „B.”, controla una dintre cele mai răspândite înșelătorii stradale din Paris, folosind metoda clasică cu trei pahare și o bilă. Nouă persoane suspectate au fost trimise în fața instanței din capitala franceză, sub acuzația de escrocherie în bandă organizată, scrie Le Parisien.

IShowSpeed și viralizarea cazului

Un moment care a atras atenția publicului internațional a fost implicarea indirectă a influencerului IShowSpeed. Acesta a apărut într-un videoclip filmat în Paris, unde aparticipat la jocul organizat de membrii clanului. Clipul, încărcat pe platforme precum YouTube și TikTok, a acumulat milioane de vizualizări și a adus în prim-plan fenomenul escrocheriilor stradale. Specialiștii în fraudă au analizat materialul ca exemplu al modului în care expunerea digitală poate scoate la iveală activități ilegale.

Metoda folosită de escroci

Anchetatorii au descris schema ca fiind simplă, dar eficientă. Escrocii întindeau un covoraș pe trotuar, plasau trei pahare și o bilă, pe care o mișcau rapid, invitând trecătorii să ghicească unde se află. Complicii jucau rolul de câștigători, pretinzând că înțeleg jocul și obțin bani ușor, pentru a atrage victimele. Miza minimă era de 50 de euro, iar jocul era aranjat astfel încât participanții să piardă inevitabil.

Liderul și structura rețelei

La conducerea grupării se afla un bărbat de aproximativ 40 de ani, cunoscut sub porecla „Cartoke”. Membrii clanului, cu vârste între 32 și 55 de ani, locuiau în Seine-Saint-Denis și aveau atribuții precise: unii atrăgeau turiștii, alții manipulau jocul, iar alții supravegheau zona pentru a alerta în caz de intervenție a poliției. În total, 13 persoane au fost reținute, dintre care 9 au fost deferite tribunalului parizian. Patru au fost plasate în centre de detenție administrativă, având interdicție de ședere în Franța. În timpul perchezițiilor, poliția a confiscat peste 12.000 de euro în numerar, considerați proveniți din activități ilegale.

Ancheta și sumele implicate

Serviciul francez de combatere a crimei organizate a început investigația în toamna lui 2024, în contextul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Estimările arată că aproximativ 300.000 de euro din câștigurile rețelei au fost transferați în România prin servicii de remitere rapidă, precum MoneyGram și Ria. Potrivit poliției, o rețea bine organizată de „alba-neagra” putea obține până la 2.000 de euro pe zi.

Consecințe și supraveghere

Destructurarea clanului B. marchează sfârșitul uneia dintre cele mai cunoscute escrocherii turistice din Paris. Autoritățile continuă să investigheze posibile rețele similare și să urmărească traseul banilor. Ancheta va stabili rolul fiecărui membru și va monitoriza zonele turistice pentru a preveni reapariția unor grupuri de același tip.

