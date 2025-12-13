Incidentul s-a soldat cu moartea acesteia, iar circulația trenurilor a fost întreruptă pentru o perioadă de timp.

În urma impactului, femeia a fost prinsă sub roțile trenului. Garniturile care circulau pe linia respectivă au fost deviate pe sensul opus, pentru a permite accesul echipelor de intervenție. Salvatorii au acționat la fața locului pentru recuperarea trupului neînsuflețit.

Reluarea circulației

După finalizarea operațiunilor, corpul victimei a fost scos de sub tren, iar circulația metrourilor a fost repornită pe linia afectată.

