Societatea de Transport București (STB) a anunțat pe rețeaua X că linia 21 este momentan blocată, iar vehiculele sunt deviate. Echipele tehnice sunt la fața locului pentru repunerea tramvaiului pe șine și pentru eliberarea căii de rulare.

Până la remedierea situației, călătorii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative și să urmărească actualizările transmise de STB, întrucât întârzierile în zonă pot fi semnificative atât pentru transportul public, cât și pentru traficul rutier.

Până la momentul transmiterii acestei știri, nu au fost raportate victime.