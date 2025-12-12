Trafic blocat în zona Obor–Moșilor. Tramvai deraiat în intersecție, linia 21 blocată temporar

Un tramvai al liniei 21 a deraiat. Foto arhivă
Un tramvai al liniei 21 a deraiat. Foto arhivă

Traficul din zona Obor a fost serios afectat vineri, după ce un tramvai al liniei 21 a deraiat în intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Șoseaua Colentina. Incidentul a avut loc pe sensul de mers către Sfântul Gheorghe, respectiv Vasile Pârvan, blocând complet circulația tramvaielor pe acest tronson.

 

Societatea de Transport București (STB) a anunțat pe rețeaua X că linia 21 este momentan blocată, iar vehiculele sunt deviate. Echipele tehnice sunt la fața locului pentru repunerea tramvaiului pe șine și pentru eliberarea căii de rulare.

Imagine

Până la remedierea situației, călătorii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative și să urmărească actualizările transmise de STB, întrucât întârzierile în zonă pot fi semnificative atât pentru transportul public, cât și pentru traficul rutier.

Până la momentul transmiterii acestei știri, nu au fost raportate victime.