Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii din Năvodari s-au sesizat şi fac cercetări după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un bărbat agresează un câine.

”Astfel, în urma verificărilor efectuate, a fost identificat un bărbat de 33 de ani, bănuit că ar fi supus un exemplar canin la acte de violenţă, prin lovirea acestuia în mod repetat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace, conform Legii 205/2004 privind protecţia animalelor”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere de la un bloc din Năvodari se observă cum bărbatul ia câinele în braţe şi îl aruncă la pământ, apoi îl imobilează şi pare că îl strânge de gât.