Comenzile către Recorder pentru fabricarea acestor narațiuni, precum cel mai recent documentar par să vină de la cele mai neașteptate personaje, implicate cu toate forțele în schemele de discreditare și epurare a instituțiilor statului român. Nu degeaba, jurnaliștii publicației controversate au disecat și desființat pe rând toate puterile statului, de la justiție până la biserică. De-a lungul anilor, videoclipurile produse de publicație au lansat atacuri sistematice asupra acestora și au manipulat opinia publică prin tehnici extrem de bine calculate, de la efecte video până la muzica folosită pe fundalul materialelor.



Masca presei independente a căzut rapid în cazul Recorder, mai ales după ce jurnaliștii consacrați au aflat cine se află în realitate în spatele publicației controversate. Proiectul a fost lansat în anul 2017, sub umbrela firmei HARFA ONLINE PUBLISHING SRL, unde au fost asociați Mihai Voinea, Cristian Delcea, Răzvan Ionescu, Andrei Crăciun și Dragoș Vîlcu.



Primul nume care a sărit în ochii jurnaliștilor de bună credință din România a fost cel al lui Dragoș Vîlcu. Tatăl său este nimeni altul decât Gheorghe Vîlcu, fiul lui Vasile Vîlcu, un spion din aparatul de putere comunist, care s-a remarcat inclusiv ca agent sovietic. De altfel, bărbatul a fost primul director al Direcției de Informații Externe, postură din care a participat la toate etapele de instaurare a ocupației sovietice și comuniste din România. Slugărnicia lui Vasile Vîlcu față de sistemul dictatorial s-a văzut chiar și din numele pe care i l-a dat fiului său: Gheorghe - în semn de respect pentru șeful său, liderul comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Acest comportament era obișnuit pentru nomenclaturiștii din anii '50, care își botezau copiii după mai-marii regimului comunist.



Moștenitorul spionului sovietic, Gheorghe Vîlcu, a călcat pe urmele tatălui său și a lucrat în 1976, la rândul său, în Ministerul de Externe. Sursele spun că fusese încorporat și că în realitate a fost tot spion. Cert este că bărbatul a avut după aceea o ascensiune fulminantă: a devenit însărcinat cu afaceri al României în Yemen și apoi ambasador în Indonezia, cu mandat de la Traian Băsescu. Interesant este că în calitate de ambasador a participat în 2011 la extrădarea lui Nicolae Popa, alături de Laura Codruța Kovesi. În aceeași perioadă a primit, într-un mod foarte convenabil, o adeverință de necolaborare cu Securitatea.



Gheorghe Vîlcu, i s-a alăturat fiului său în cadrul Dragoş Vîlcu Management SRL, unde deținea 4,67 la sută din acțiuni. Dragoș Vîlcu este cel care s-a implicat ca asociat, cu 49,6 la sută, în cadrul HARFA ONLINE PUBLISHING SRL, firma care se afla în 2017 în spatele publicației Recorder. Fiul lui Gheorghe Vîlcu, Dragoș, acționează în zona producțiilor de reclame și filme. Interesant este că bărbatul a reușit să aibă încă din 1995 un studio de producție, chiar dacă la vremea respectivă costurile depășeau posibilitățile financiare ale multor oameni de afaceri. Acesta aspect a întărit suspiciunea că bunicul și tatăl său au fost spioni. Totuși, așa zișii jurnaliști de la Recorder i-au luat apărarea.



HARFA ONLINE PUBLISHING SRL s-a înființat pe 19 mai 2017, la scurt timp după ce Gheorghe Vîlcu a intrat ca asociat în firma fiului său, Dragoş Vîlcu Management SRL. Din motive necunoscute, Dragoș Vîlcu s-a retras din spatele Harfa Online în doar 38 de zile. Din acest moment, atenția se concentrează asupra unuia dintre ceilalți asociați, Răzvan Ionescu. El a devenit principalul asociat, cu 38,5 la sută, pentru ca în 2018 numărul să ajungă chiar la 43,5 la sută. Ionescu este asociat cu Vîlcu în alte proiecte, așa că sursele spun că influența sa asupra proiectului Recorder a continuat și după ce a ieșit din HARFA ONLINE PUBLISHING SRL.



Caracatița nu se oprește aici. În 2022, publicația Hotnews a fost cumpărată de grupul ZYX Publishing, fondat de Dragoș Vîlcu împreună cu Răzvan Ionescu. Pe lângă Hotnews, ZYX Publishing controla la acea vreme alte 5 site-uri, printre care și B365.ro. Mutarea l-a adus pe Răzvan Ionescu în funcția de publisher și administrator al Hotnews. Totul, în timp ce acesta acționa și în cadrul publicației Recorder.



Recorder a reușit timp de mulți ani de zile să capteze atenția publicului din România. Tehnicile de presiune emoțională și muzica de fundal emoționantă sunt elemente deja bine-cunoscute ale materialelor menite să creeze revoltă printre români. Astfel, Recorder nu dovedește că produce investigații reale, ci mai degrabă narațiuni confirmate de cei atent aleși să le sprijine. Așa-zișii jurnaliști ai publicației nu sunt transparenți cu privire la modul în care aleg cazurile pe care să le dezbată și produc materiale în care rigoarea este sacrificată în favoarea unui mesaj setat anterior.





De altfel, chiar în timpul emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnaliștii Hotnews au lansat un atac la adresa Ancăi Alexandrescu. Articolul a fost publicat chiar în timp ce la televiziunea poporului erau demontate cu dovezi, rând pe rând, manevrele făcute de Recorder. Cei de la Hotnews prezintă așa-zisul documentar Recorder drept un adevăr absolut și încearcă să inducă o percepție negativă cu privire la demersurile redacției Realitatea PLUS.