Surse din sistemul judiciar au dezvăluit pentru Realitatea PLUS că totul a început în urma scandalului privind casele primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea.

În urmă cu aproximativ doi ani, Recorder a publicat un documentar în care a vorbit despre casele pe care edilul le construia în Sinaia, dar și despre un castel pe care acesta l-ar deține în Franța.

În urma apariției acestui material în spațiul public, procurorii DNA au descins la unul dintre imobilele lui Vlad Oprea, dar și la niște case din lemn pe care acesta le constuia tot pe raza municipiului pe care îl ”păstorea”, respectiv Sinaia.

Potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii Recorder, una dintre vilele de lemn ar aparține fostului ministru de Interne, Lucian Bode. În ceea ce privește cea de-a doua vilă, în spațiul public se vorbea că aceasta era pregătită pentru Crin Bologa, la vremea respectivă, procuror șef al DNA.

Aceste suspiciuni erau la cel mai înalt nivel și au fost cercetate inclusiv în dosarul în care era vizat Vlad Oprea.

Surse judiciare spun că anterior primarul din Sinaia a avut un dosar penal deschis de DNA Ploiești, chiar în mandatul procurorului Crin Bologa, dosar care a fost întrerupt brusc, fără vreo explicație.

Potrivit acelorași surse, apariția fostului șef al DNA, Crin Bologa, în ultimul documentar Recorder intitulat ”Justiția capturată” ar avea legătură cu o promisiune de imunitate pe care rețeaua Coldea i-ar fi promis-o pentru a nu fi tras la răspundere în dosarul privind vila pe care Vlad Oprea i-o pregătea în Sinaia.

Vă reamintim că fostul procuror șef al DNA, Crin Bologa, este un pensionar special, iar lunar încasează de la statul român suma de 10.000 de euro.