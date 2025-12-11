”La data de 11 decembrie a.c., în jurul orei 16:15, pe strada Emile Zola, în zona intersecţiei cu strada Vasile Milea, s-a produs un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliţie. Din primele verificări a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani ar fi intrat în coliziune cu autospeciala condusă de un poliţist de 45 de ani, pe un drum cu prioritate”, a transmis, joi seară, IPJ Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma impactului, conducătorul autospecialei şi pasagerul acesteia au suferit leziuni corporale uşoare şi au fost transportaţi la o unitate medicală de specialitate.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţistul nu a putut fi testat din cauza leziunilor suferite.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii accidentului.