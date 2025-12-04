Grav accident la Oradea

Impactul violent a transformat mașina într-un morman de fiare, iar victima a fost extrasă cu dificultate de echipele de intervenție.

Potrivit primelor informații, conducătorul auto ar fi pierdut controlul volanului înainte de a intra în intersecție, moment în care vehiculul a sărit peste rondul central și s-a oprit într-o poziție periculoasă. Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au sosit pompierii și un echipaj medical.

Bărbatul aflat la volan a fost găsit încarcerat și a necesitat intervenția pompierilor pentru a fi scos dintre resturile mașinii. După eliberare, acesta a fost preluat de cadrele medicale și transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului, urmând să fie analizate atât starea drumului, cât și alte posibile circumstanțe care ar fi putut contribui la pierderea controlului asupra vehiculului.