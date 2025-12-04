Întreaga scenă a fost înregistrată de camera de supraveghere instalată de proprietarul mașinii.

Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul s-a petrecut în jurul miezului nopții. Imaginile surprind momentul în care autospeciala lovește în plin autovehiculul parcat regulamentar la poartă, impactul fiind suficient de puternic pentru a-i trezi pe proprietari. Aceștia au ieșit imediat să vadă ce s-a întâmplat, însă mașina de poliție implicată în coliziune nu se mai afla la fața locului.

Localnicii se declară revoltați de atitudinea agenților, iar proprietarii autoturismului avariat urmează să depună o plângere oficială, răspunderea pentru pagubele produse revenind echipajului care a fugit de la locul accidentului.

Poliția nu a făcut până acum declarații publice referitoare la incident, însă imaginile de pe camera de supraveghere ar putea juca un rol esențial în identificarea celor implicați și în stabilirea măsurilor ce se impun.