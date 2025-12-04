Autospecială de poliție surprinsă lovind o mașină parcată la poartă. Echipajul a părăsit locul accidentului înainte să fie observat - VIDEO

Accident rutier
Accident rutier

Un incident neobișnuit a avut loc în comuna Dănești, Gorj, unde o autospecială de poliție a izbit puternic un autoturism parcat în fața unei locuințe, apoi și-a continuat drumul fără ca agenții aflați la bord să oprească.

Întreaga scenă a fost înregistrată de camera de supraveghere instalată de proprietarul mașinii.

Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul s-a petrecut în jurul miezului nopții. Imaginile surprind momentul în care autospeciala lovește în plin autovehiculul parcat regulamentar la poartă, impactul fiind suficient de puternic pentru a-i trezi pe proprietari. Aceștia au ieșit imediat să vadă ce s-a întâmplat, însă mașina de poliție implicată în coliziune nu se mai afla la fața locului.

Localnicii se declară revoltați de atitudinea agenților, iar proprietarii autoturismului avariat urmează să depună o plângere oficială, răspunderea pentru pagubele produse revenind echipajului care a fugit de la locul accidentului.

Poliția nu a făcut până acum declarații publice referitoare la incident, însă imaginile de pe camera de supraveghere ar putea juca un rol esențial în identificarea celor implicați și în stabilirea măsurilor ce se impun.