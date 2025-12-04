"Din primele cercetări s-a constatat faptul că, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț se deplasau către un apel, sesizat prin 112, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din Târgu-Neamț, nu s-ar fi asigurat la efectuarea virajului la stânga, intrând în coliziune cu autospeciala de poliție. (...) Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatul indicând o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului în vârstă de 30 de ani", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

El va fi prezentat procurorului pentru luarea unei măsuri preventive.