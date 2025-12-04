Autoritățile au intervenit la fața locului

La fața locului au fost trimise rapid o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu un total de opt membri ai echipajelor de intervenție. La momentul sosirii acestora, persoanele aflate în tramvai și în cele două vehicule se evacuaseră deja și nu prezentau răni sau alte probleme medicale.

Potrivit reprezentanților ISU Iași, impactul a fost suficient de puternic pentru a scoate tramvaiul de pe șine. Pompierii au intervenit pentru eliminarea eventualelor riscuri, prevenirea izbucnirii unui incendiu și sprijinirea autorităților responsabile pentru restabilirea circulației în condiții de siguranță.

Cercetările continuă pentru a se stabili modul exact în care s-a produs accidentul.