Un drum obișnuit cu tramvaiul 32 s-a transformat într-o experiență traumatizantă

Cele două eleve se aflau în tramvaiul 32, pe traseul Calea Rahovei, când un bărbat necunoscut a început să le filmeze insistent. Fetele, vizibil incomodate, l-au întrebat de ce le înregistrează, însă individul nu a oferit nicio explicație coerentă.

Momentul surprins în clip arată schimbul tensionat dintre adolescentă și bărbat:

„Deci nu am voie să învăț? Trebuie să mă filmați?”, l-a întrebat una dintre fete.

„Ba da, ai voie! Orice licean poate să învețe în tramvai”, i-a răspuns acesta.

„Atunci de ce mă filmați?”, a continuat tânăra, subliniind absurditatea situației.

Comportamentul individului a fost considerat de mulți ca fiind abuziv și complet lipsit de justificare.

Reacțiile online: surpriză, revoltă și povești similare

Videoclipul a generat o avalanșă de comentarii pe TikTok. Multe persoane au condamnat situația, remarcând că martorii din tramvai nu au intervenit.

Unii utilizatori au povestit experiențe asemănătoare, sugerând că filmarea nejustificată în spațiile publice este o problemă tot mai des întâlnită.

„Pe mine m-a filmat un om, doar pentru că stăteam pe o bancă”, a scris un tânăr, în semn de solidaritate cu victimele.

Alți comentatori și-au exprimat lipsa de surpriză în fața comportamentului agresorului, subliniind că astfel de episoade sunt din ce în ce mai frecvente.