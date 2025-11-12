Poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, cu privire la faptul că o persoană internată în Spitalul Judeţean Tulcea face scandal.



”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent faţă de cadrele medicale şi adresează injurii persoanelor prezente”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.



Potrivit sursei citate, agenții au început cercetările pentru lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei şi urmează să fie supus unui consult medical de specialitate.