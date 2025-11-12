Potrivit anchetatorilor, individul ar fi ademenit o femeie de 70 de ani într-un parc din oraș, unde ar fi agresat-o, profitând de vulnerabilitatea acesteia. Ulterior, s-a stabilit că același bărbat ar fi fost implicat și în alte două incidente similare, petrecute în ultimele luni, având ca victime două tinere.

Cum a fost prins suspectul

Reținerea bărbatului a avut loc miercuri, în urma unei percheziții efectuate de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, la locuința acestuia. Polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care dispozitive electronice și articole vestimentare care ar fi fost purtate în timpul faptelor.

Ancheta a început pe 1 noiembrie, după ce o femeie de 70 de ani, din comuna Florești, a fost dată dispărută. În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că aceasta fusese victima unei agresiuni sexuale comise în noaptea de 1 noiembrie, într-un parc din municipiu.

„Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a femeii și de incapacitatea acesteia de a-și da consimțământul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Alte două cazuri similare, comise anterior

Pe parcursul anchetei, autoritățile au stabilit că suspectul este același individ cercetat în două dosare deschise anterior pentru agresiune sexuală.

Primul incident a avut loc pe 3 ianuarie 2024, când bărbatul ar fi abordat o femeie de 28 de ani pe strada Fabricii, atingând-o în mod necorespunzător și adresându-i expresii obscene.

Al doilea caz s-a petrecut pe 30 iunie, când acesta ar fi urmărit o tânără de 25 de ani până în scara unui bloc, unde ar fi agresat-o fizic.

Coroborarea probelor și analiza imaginilor video au confirmat că aceeași persoană este responsabilă pentru toate cele trei fapte.

Reținut pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol, agresiune sexuală și ultraj contra bunelor moravuri. El urmează să fie prezentat procurorului de caz, care va decide dacă va fi sesizată instanța cu propunerea de arestare preventivă.

Acțiunile polițiștilor au beneficiat de sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale, al Serviciului Criminalistic și al Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca.