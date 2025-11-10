Polițiștii din Medgidia cercetează un bărbat de 61 de ani, pentru agresiune sexuală.

”Astfel, la data de 7 noiembrie, în jurul orei 17:50, bărbatul ar fi urmărit şi oprit o femeie pe strada Panairului, pe care ar fi atins-o în zone intime. Ulterior, pentru a-şi asigura scăparea, ar fi agresat-o fizic şi ar fi părăsit locul faptei. În urma cercetărilor efectuate, bărbatul a fost identificat de polițiști și condus la sediul Poliţiei”, au afirmat poliţiştii.

El a fost reținut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Constanţa.

Astfel de cazuri se înmulțesc în România. În weekend, o tânără de 18 ani a fost agresată sexuală pe o stradă din Craiova. Făptașul este un adolescent de 15 ani. Băiatul este cercetat pentru agresiune sexuală.