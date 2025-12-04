Deschiderea și competiția reală reprezintă cheia pentru a aduce în echipa noastră oameni de valoare, capabili să contribuie la dezvoltarea și performanța organizației.

Pentru a întări echipa ÎCCJ și pentru a promova un mediu profesional bazat pe merit, responsabilitate și corectitudine, instituția anunță organizarea unui concurs public de recrutare pentru ocuparea unui post în cadrul instituției/companiei noastre.

ÎCCJ dorește să atragă profesioniști motivați, competenți și integri, asigurând:

- Transparență totală pe parcursul procesului de selecție;

- Condiții egale de participare pentru toți candidații;

- Criterii obiective și verificabile, publicate în prealabil; - Evaluare corectă a competențelor și experienței profesionale.

Concursul se organizează pentru ocuparea a 10 (zece) posturi vacante de magistratasistent existente în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după cum urmează:

- 1 post la Secţia I civilă;

- 4 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal;

- 5 posturi la Secția penală.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 şi care au o vechime de cel puţin 5 ani în funcţiile de specialitate juridică prevăzute la art. 63 alin. (1) din aceeaşi lege.

Condiţia de vechime trebuie să fie îndeplinită la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

24 decembrie 2025 este data limită de depunere a cererilor de înscriere la concurs (în temen de 20 de zile de la publicarea anunțului), în timp ce pe 25 februarie 2026 se vor susține probele concursului.

Calendarul complet al concursului poate fi consultat pe site-ul ÎCCJ.