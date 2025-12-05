Autorităţile din judeţul Prahova anunţă, în condiţiile în care se fac demersuri pentru reluarea furnizării apei în cele 13 localităţi care de o săptămână nu primesc această utilitate, că apa în sistemul furnizorului Hidro Prahova va avea restricţii de utilizare până când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va emite aviz sanitar care să arate că poate fi consumată.

Potrivit prefectului, DSP Prahova a început prelevarea de probe de apă pentru a evalua calitatea acesteia, după întreruperea furnizării apei din barajul Paltinu, în urmă cu o săptămână. Probele sunt luate din mai multe puncte pentru a fi analizate, scopul fiind „obţinerea unor rezultate complete, care să permită evaluarea corectă a calităţii apei înainte de introducerea în sistemul de distribuţie”.



„Pentru populaţie este important de înţeles că apa care va ajunge în reţelele Hidro Prahova în zilele următoare va fi apă potabilă cu restricţii de utilizare. Ea nu va putea fi folosită pentru consum uman până la emiterea avizului sanitar din partea DSP Prahova. Detaliile privind restricţiile vor fi comunicate în momentul în care furnizarea va începe. Momentul exact în care apa va intra în reţelele Hidro Prahova şi, ulterior, va ajunge progresiv la cetăţeni, va fi anunţat exclusiv de Instituţia Prefectului Judeţul Prahova şi Consiliul Judeţean Prahova şi Prefectura Prahova. Orice alte surse de informare nu sunt relevante şi nu reprezintă poziţia oficială a instituţiilor implicate”, au transmis, joi, oficialii Prefecturii Prahova.



Reamitim că peste 107 000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu primesc apă potabilă de o săptămână, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de săptămâna trecută, a dus la ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.





