Incidentul violent s-a petrecut joi seară, în faţa unui bloc dintr-un cartier din municipiul Galați. Din primele informații, un conflict izbucnit între doi bărbaţi a degenerat într-o altercaţie fizică, iar unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt cu un cuţit.

Martorii au sunat imediat la 112, iar medicii de pe ambulanţa sosită la faţa locului au constatat că bărbatul rănit, în vârstă de 42 de ani, avea o plagă în zona abdominală, cu hemoragie puternică. Deşi iniţial au reuşit să-l stabilizeze, bărbatul a murit, uterior, în ambulanţă, în drum spre spital.

Agresorul a fost identificat rapid, fiind dus la poliţie pentru audieri.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru omor calificat.