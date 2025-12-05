Strategia de securitate a SUA sub Trump: „Europa va fi de nerecunoscut”

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată de administrația Trump, stabilește ca obiectiv principal în Europa normalizarea relațiilor cu Rusia și o încetare rapidă a războiului din Ucraina. Documentul subliniază că este în interesul fundamental al Statelor Unite să negocieze o oprire rapidă a ostilităților pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, permițând, totodată, reconstrucția Ucrainei ca stat viabil.

Strategia lansează însă critici tranșante la adresa Europei, acuzând statele continentului că declinul economic este dublat de o „pierdere a civilizației”. Această pierdere ar fi cauzată de politicile privind migrația și de suprareglementările Uniunii Europene, care subminează suveranitatea și libertatea politică. Documentul mai acuză cenzura libertății de exprimare, scăderea ratei natalității și pierderea identităților naționale, avertizând că, dacă tendințele continuă, Europa ar putea fi „de nerecunoscut” în mai puțin de 20 de ani. Acest fapt pune sub semnul întrebării capacitatea unor națiuni europene de a rămâne aliați de încredere, Casa Albă exprimându-și dorința ca „Europa să rămână europeană” și să-și recâștige încrederea în sine.

Această lipsă de încredere în sine a Europei, conform documentului, se reflectă cel mai vizibil în relația cu Rusia, pe care mulți europeni o consideră acum o amenințare existențială. Strategia Trump afirmă că, deși aliații europeni au un avantaj semnificativ de putere față de Rusia, gestionarea acestei relații tensionate va necesita un angajament diplomatic susținut din partea SUA pentru a reface stabilitatea strategică pe întreg teritoriul eurasiatic și pentru a atenua riscul unui conflict direct. Documentul evidențiază și dependențele economice, cum ar fi cazul Germaniei care folosește gaz rusesc pentru a construi fabrici în China.

În ceea ce privește China, administrația Trump solicită o reeșalonare a relației economice, punând accentul pe reciprocitate și echitate pentru a restabili independența economică americană.

La nivel global, noua strategie critică ideea dominației americane permanente, subliniind că „Afacerile altor țări sunt preocuparea noastră numai dacă activitățile lor ne amenință în mod direct interesele”. Președintele Trump a prezentat strategia ca o foaie de parcurs pentru a asigura că America rămâne o națiune de succes și patria libertății, documentul pledând pentru „restaurarea și revigorarea sănătății spirituale și culturale americane” și pentru necesitatea unui „număr tot mai mare de familii puternice, tradiționale”.