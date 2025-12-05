Un experiment riscant care i-a fost fatal

Nuyanzin, cunoscut pentru transformările fizice pe care le obținea alături de clienții săi, și-a propus să se îngrașe rapid pentru a demonstra eficiența programelor sale de slăbire. Obiectivul său: acumularea a 13 kilograme într-o singură lună, cu intenția finală de a ajunge la 25 de kilograme în plus într-un timp scurt.

Pentru a atinge această țintă, influencerul a început să consume aproximativ 10.000 de calorii pe zi, de peste trei ori mai mult decât este recomandat pentru un adult activ. Meniul său zilnic includea produse fast-food, patiserie și alte preparate foarte bogate în grăsimi și carbohidrați.

Semne de alarmă ignorate

Potrivit apropiaților, în zilele dinaintea tragediei, Dmitry se simțea extrem de rău și anulase toate antrenamentele programate. Deși spusese că intenționează să consulte un medic, nu a mai ajuns la o evaluare medicală.

Corpul său nu a putut face față aportului caloric uriaș, iar stresul metabolic acumulat i-ar fi afectat sever inima și sistemul vascular. Tânărul a fost găsit fără viață în locuința sa, decesul survenind în somn.

Specialiștii avertizează: dietele extreme pot fi letale

Medicii nutriționiști atrag atenția că un consum caloric atât de ridicat poate supraîncărca organele interne, în special inima și ficatul. Pentru un bărbat tânăr, limita maximă pe care o recomandă experții pentru menținerea masei musculare se situează în jurul a 2.500–3.000 de calorii pe zi.

Orice depășire masivă pe termen scurt poate provoca: creșterea bruscă a tensiunii arteriale, dereglări metabolice, probleme cardiace severe, insuficiență hepatică sau pancreatică.

Dmitry Nuyanzin era apreciat pentru conținutul său motivațional și pentru programele de antrenament adresate celor care doreau să slăbească. Ironia crudă este că, încercând să demonstreze eficiența propriilor metode, și-a expus sănătatea la un nivel extrem de periculos.

Cu o zi înainte de moarte, el reușise să acumuleze deja 13 kilograme, conform obiectivului stabilit. Din păcate, experimentul său s-a încheiat tragic, fiind o lecție dură despre riscurile dietelor duse la extrem.