Conform deciziei, peste 1.900 de imobile urmează să fie expropriate. Valoarea totală estimată a despăgubirilor depășește 2,2 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din fonduri externe nerambursabile. Măsura are rolul de a facilita realizarea conexiunii rutiere dintre Sibiu și Brașov, considerată una dintre axele strategice ale rețelei de transport din centrul țării.

Pachetul legislativ adoptat de Guvern

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de acte normative. „Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare. În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenția COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internațională, admiterea tehnică a materialului rulant și siguranța circulației, aliniind România la cele mai noi standarde europene și mondiale", a transmis Ciprian Șerban într-o postare pe Facebook.

Fonduri suplimentare pentru Autostrada Orăștie–Sibiu

Executivul a decis, de asemenea, suplimentarea sumelor destinate lucrărilor pe Autostrada Orăștie–Sibiu, lotul Săliște. Scopul este de a facilita finalizarea procedurilor de despăgubire și deblocarea șantierelor din zonă. „Au fost relocate și majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor și deblocarea lucrărilor", a adăugat ministrul.

Planul general al autorităților

Autoritățile prezintă aceste decizii ca parte a unui plan mai amplu de accelerare a proiectelor majore de infrastructură și de aliniere a sistemului de transport la standardele europene. După finalizarea procedurilor de expropriere și deblocarea finanțării, lucrările la tronsoanele vizate urmează să continue conform anunțului ministerial.

