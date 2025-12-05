Potrivit unui nou raport de tip Indice al Păcii Mondiale, realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP) pe 2025, România se situează pe locul 38 din 163 de țări în topul celor mai pașnice state, în scădere cu două poziții față de anul precedent. Îngrijotprot este însă faptul că în 2020 țara noastră se afla pe locul 17 în clasament.

Primele cinci țări cele mai pașnice din lume în 2025 sunt Islanda, Irlanda, Noua Zeelandă, Austria și Elveția.

În regiune, Bulgaria se află pe locul 29, Ungaria pe locul 17, Republica Moldova pe locul 66, iar Serbia pe locul 64. În coada clasamentului, Ucraina și Rusia ocupă ultimele două poziții (162 și 164).

Indicele Păcii Globale măsoară starea de pace la nivel mondial. Acesta acoperă aproape întreaga populație a lumii și se bazează pe 23 de indicatori, grupați în trei domenii: siguranță societală, conflicte interne și internaționale, și gradul de militarizare.

Raportul din acest an arată un declin continuu al păcii. Mulți indicatori au ajuns la cele mai ridicate niveluri de după al Doilea Război Mondial, reflectând o lume tot mai instabilă.

Creșterea numărului de decese din conflicte, tensiunile geopolitice și ascensiunea puterilor mijlocii contribuie la ceea ce experții numesc „Marea Fragmentare”, o reconfigurare profundă a ordinii globale.

Rivalitatea dintre marile puteri, apariția tehnologiilor de război asimetric și fragilitatea economică sporesc riscul unor noi conflicte. Economiile vulnerabile sunt tot mai expuse presiunilor și instabilității.

În prezent, există 59 de conflicte active la nivel de stat, cel mai mare număr din ultimele decenii. Acestea au provocat 152.000 de decese în 2024, un bilanț alarmant.