Scenariul critic: Avantajează candidații cu electorat hipermotivat și penalizează partidele mari

Acesta este scenariul în care apare posibilitatea unei surprize majore.

Când prezența este scăzută:

•Electoratul PSD se mobilizează parțial,

•Electoratul PNL pierde din disciplină,

•Electoratul Ancăi – cel mai hotărât – devine dominant.

Acesta este scenariul pe care sondori profesioniști l-au semnalat drept „periculos pentru candidații de partid”.

Proiecție procentuală probabilă (prezență mică)

1.Anca Alexandrescu – 27% – 33%

2.Daniel Băluță – 25% – 29%

3.Ciprian Ciucu – 24% – 28%

4.Cătălin Drulă – 8% – 11%

5.Alții – 2% – 4%

Interpretarea scenariului

•Aici apare fenomenul de inversare: candidații cu electorat de protest, foarte motivat, ies în față.

•Este singurul scenariu în care Anca Alexandrescu poate trece peste 30% și poate ieși pe locul 1.

•Băluță rămâne în plutonul fruntaș, dar scăderea prezenței lovește PSD-ul în mod tradițional.

•Ciucu este cel mai afectat, deoarece votantul urban liberal este mobilizabil doar în condiții de participare mai mare.

Verdict Scenariul 3

Anca Alexandrescu are șanse reale de victorie.

Băluță și Ciucu se luptă pentru locul 2.

Scenariul este perfect plauzibil dacă vremea este proastă, votanții tineri nu ies, iar electoratul anti-sistem se mobilizează.