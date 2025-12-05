Scenariul critic: Avantajează candidații cu electorat hipermotivat și penalizează partidele mari
Acesta este scenariul în care apare posibilitatea unei surprize majore.
Când prezența este scăzută:
•Electoratul PSD se mobilizează parțial,
•Electoratul PNL pierde din disciplină,
•Electoratul Ancăi – cel mai hotărât – devine dominant.
Acesta este scenariul pe care sondori profesioniști l-au semnalat drept „periculos pentru candidații de partid”.
Proiecție procentuală probabilă (prezență mică)
1.Anca Alexandrescu – 27% – 33%
2.Daniel Băluță – 25% – 29%
3.Ciprian Ciucu – 24% – 28%
4.Cătălin Drulă – 8% – 11%
5.Alții – 2% – 4%
Interpretarea scenariului
•Aici apare fenomenul de inversare: candidații cu electorat de protest, foarte motivat, ies în față.
•Este singurul scenariu în care Anca Alexandrescu poate trece peste 30% și poate ieși pe locul 1.
•Băluță rămâne în plutonul fruntaș, dar scăderea prezenței lovește PSD-ul în mod tradițional.
•Ciucu este cel mai afectat, deoarece votantul urban liberal este mobilizabil doar în condiții de participare mai mare.
Verdict Scenariul 3
Anca Alexandrescu are șanse reale de victorie.
Băluță și Ciucu se luptă pentru locul 2.
Scenariul este perfect plauzibil dacă vremea este proastă, votanții tineri nu ies, iar electoratul anti-sistem se mobilizează.