Noua lege introduce un mecanism de recrutare în două trepte. Recrutarea se va baza în principal pe înscrierea voluntară, însă dacă autoritățile nu reușesc să atingă obiectivul de creștere a efectivelor Bundeswehr, ar putea fi aplicată o „recrutare bazată pe nevoi”. Parlamentarii consideră că această măsură ar putea acoperi deficitul și ar aduce numărul de militari la nivelul cerut de stat, potrivit Deutsche Welle. Pentru introducerea recrutării ar fi necesar un nou vot în Bundestag. Dacă va fi adoptată, tinerii ar putea fi selectați prin tragere la sorți sau prin alte mecanisme.

Obiectivele stabilite pentru Bundeswehr

Armata germană a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2011 și are în prezent 183.000 de militari activi. Conform noii legi, până în 2035 numărul personalului activ ar trebui să ajungă la 260.000, iar rezervele să includă cel puțin 200.000 de persoane. În baza cerințelor NATO, Germania trebuie să fie capabilă să mobilizeze aproximativ 460.000 de militari în decurs de zece ani, în cazul unei crize sau al unui conflict.

Examinări medicale obligatorii și chestionare pentru tineri

Legea prevede și reintroducerea examenelor medicale obligatorii. Începând cu iulie 2027, toți tinerii din Germania născuți în 2008 și ulterior vor fi supuși testelor medicale, ceea ce înseamnă aproximativ 300.000 de persoane pe an. Începând de anul viitor, tinerii care ating vârsta majoratului vor trebui să completeze un chestionar prin care să își declare nivelul de pregătire fizică și disponibilitatea de a se alătura forțelor armate.

Dezastrul lăsat în Armată de impostorul Mosteanu. Moment halucinant la depunerea jurământului a 600 de militari - VIDEO

Estimările Ministerului Apărării

Ministerul Apărării din Germania estimează că reforma va aduce un plus de 3.000 până la 5.000 de recruți anual, ridicând totalul la 18.000–20.000. Autoritățile speră ca o parte dintre aceștia să rămână în armată pe termen mai lung. Ministerul va prezenta parlamentului un raport privind numărul de noi recruți la fiecare șase luni.

Tendința europeană

Decizia Germaniei se înscrie într-o tendință generală la nivel european. Franța, Italia și Belgia își extind programele de voluntariat militar, în timp ce țările nordice și baltice consolidează serviciul militar obligatoriu ca răspuns la agresiunea Rusiei.

Exemplul Franței

Săptămâna trecută, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat reintroducerea recrutării voluntare, la aproape 30 de ani după abolirea acesteia. Programul va începe în 2026 și va fi deschis cetățenilor peste 18 ani. Planul prevede recrutarea a până la 10.000 de persoane până în 2030.