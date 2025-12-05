Situația este foarte delicată, întrucât din Renew face parte și USR, formațiune care în actualul guvern deține ministerele de Externe și Apărare, instituții care trebuie să colaboreze cu Administrația Trump.

Administrația președintelui Donald Trump a publicat vineri un document care redefinește "Strategia de securitate națională", anticipând "dispariția civilizațională" a Europei și pledând pentru lupta contra "migrațiilor în masă".

Declarațiile reprezentanților Renew Europe

"Această administrație Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prietenește cu ea", a adăugat președinta grupului Renew Europe.

Trump nu mai dă bani Ucrainei pentru război: „Nu mai suntem implicați financiar!”



"Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască și nu acceptăm să ni se dea lecții", a reacționat și vicepreședinta Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Nathalie Loiseau, tot din grupul Renew Europe.



"Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condițiile unei veritabile autonomii strategice și de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate", a adăugat europarlamentara franceză într-un răspuns pentru AFP.



În schimb, întrebată vineri în briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a refuzat orice comentariu cu privire la documentul american.



"Nu am avut încă timp să îl examinăm și să îl evaluăm, așadar nu suntem încă în măsură să comentăm nimic pe acest subiect", a declarat ea.

Donald Trump îi face pe plac lui Putin. Fără extinderea NATO și relansarea relațiilor cu Rusia, incluse în noua strategie națională de securitate