Momentul solemn, plin de emoție, care marchează angajamentul noilor militari români dață de valorile și tradițiile Armatei Române și față de patrie, a fost umbrit de o gafă de proporții.

La începutul ceremoniei de depunere a Jurământului față de țară, cei 600 de militari prezenți în fața Mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol din Capitală au pierdut sincronizarea în momentul intonării imnului României, fapt ce a stârnit un val de reacții negative în mediul online din partea internauților.

Incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din fruntea Ministerului Apărării, în urma scandalului privind studiile sale.