Dezastrul lăsat în Armată de impostorul Mosteanu. Moment halucinant la depunerea jurământului a 600 de militari - VIDEO

Moment halucinant la depunerea jurământului a 600 de militari. FOTO: Facebook
Moment halucinant la depunerea jurământului a peste 600 de soldați, chiar în ziua în care ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia. Ceremonia a avut loc la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol din Capitală.

Momentul solemn, plin de emoție, care marchează angajamentul noilor militari români dață de valorile și tradițiile Armatei Române și față de patrie, a fost umbrit de o gafă de proporții. 

La începutul ceremoniei de depunere a Jurământului față de țară, cei 600 de militari prezenți în fața Mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol din Capitală au pierdut sincronizarea în momentul intonării imnului României, fapt ce a stârnit un val de reacții negative în mediul online din partea internauților. 

Incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din fruntea Ministerului Apărării, în urma scandalului privind studiile sale. 