Scandalul CV-ului mincinos al lui Ionuț Moșteanu l-a făcut să își dea demisia din Guvernul Bolojan. În disperarea de a pune mâna pe mai multe funcții de conducere, rezistul a scris că a studiat la Universitatea privată Athenaeum. Însă, reprezentanții instituției au declarat că Moșteanu nu a fost niciodată studentul facultății. Ulterior, pentru a demonstra că a fost la facultate, fostul ministru al Apărării a ajuns să se laude pe rețelele sociale cu o diplomă de la Bioterra, universitatea care a fost ținta mai multor scandaluri uriașe după ce s-a descoperit că anumiți profesori luau mită în schimbul diplomelor de licență.

Întrebat la un post de televiziune ce facultate a făcut, Ionuț Moșteanu a răspuns: Bioterra. Am făcut Automatică, m-am oprit, în anul 3 am oprit automatica. CV-ul meu este public. De aia m-am oprit, să muncesc. Întâi m-am dus în Austria reparam copiatoare, făceam foarte mulți bani atunci, era bine”.

Sfidător este și că, Ionuț Moșteanu evita pe cât posibil să facă publice sumele de bani care s-au dus pe ajutoarele pentru Ucraina. Rezistul motiva că nu ar vrea să facă publice aceste date din cauza faptului că declarațiile sale ar urma să se viralizeze pe TikTok și să-i panicheze pe români.

”A ajuns să își bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche, deocamdată. (...) Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutor pentru Ucraina a fost instumentat politic mult de tot”, a spus Moșteanu.

Întrebat dacă crede că nepublicarea unei cifre privind ajutorul pentru Ucraina este folosit în războiul pe care îl menționează, rezistul a spus: ”Cifra trebuie explicată foarte bine, e treaba mea, eu aș putea să o fac acum la dumneavoastră în emisiune și după aia, până dimineață, să fie 5 milioane de view-uri pe TIK TOK la niște videouri care o să picure în urechile la niște milioane de români neadevăruri”.

Însă, tot în ultimele săptămâni, numele fostului ministru al Apărării a ajuns și în interiorul unui dosar penal. Fostul deputat PSD, Marius Isăilă, ar fi încercat să-i dea mită lui Ionuț Moșteanu pentru a pune mâna pe niște contracte cu compania Romtehnica. Denunțătorul operațiunii ar fi fost chiar Octavian Berceanu, care a făcut parte în trecut din partidul USR.

Fostul șef al Gărzii de Mediu ar fi mers cu microfoane puse pe sub haine la întâlnirile cu fostul senator social-democrat, iar discuțiile ar fi fost monitorizare de DNA.

Între timp, au ieșit la iveală și stenograme incendiare din discuțiile celor doi. Marius Isăilă promitea, de asemenea, că îl va ajuta pe Cătălin Drulă să ajungă primar general al Capitalei dacă pune mâna pe contracte bănoase cu Romtehnica.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da, i-am zis! I-am zis...

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să câștige Drulă!

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU:… și de fonduri pe-acolo că puteți fi generoși…Nu i-am zis mai mult! Că puteți fi generoși.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Da, nu, că vom fi generoși. Da, mă, da! Și, bă, bă, plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!

De altfel, fostul senator PSD Marius Isăilă spune că Ionuț Moșteanu ar trebui să profite de funcția pe care o are pentru a-și umple buzunarele.

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Nu se modifică nimic.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Tavi, nu se modifică nimic, ai cuvântu` meu de-onoare! Tavi, tu explică-i doar atât… „Bă, înțelege pentru numele lui Dumnezeu că e momentul tău!”

BERCEANU OCTAVIAN-ALEXANDRU: Da!

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Ai înțeles asta, bine, n-ai înțeles-o, p..a (expresie trivială) mea! Vei rămâne-n istorie ca prostu` satului! Dacă nu-nțelege! Pup, Tavi!

Marius Isăilă era convins că Ionuț Moșteanu îi poate facilita contractele odată ce se impune.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Nu, nu, nu, nu, IONUȚ poa' să citească tot. El poate să-i cheme și să le spună ,,Băi, de ce n-ați semnat contractul sau care e problema?” Ai înțeles?

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Îhî.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: IONUȚ poate să le zică: „Bă, vă f… (cuvânt trivial) în gură! Ce p… (cuvânt trivial) mea, adică statu' român tre să câștige…”

BERCEANU OCTAVIAN –ALEXANDRU: Da, da, să ceară detalii.

ISĂILĂ MARIUS-OVIDIU: Să ceară lămuriri, detalii. ,,De ce p… (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani.”

Cât timp a fost ministru al Apărării, rezistul s-a confruntat cu mai multe eșecuri, printre care se numără și mobilizarea rezerviștilor care au fost umiliți și puși să aștepte cu orele în fața unităților militare de teama amenzilor.

”Da, cu siguranță! Din nou, vorbim de mobilizarea a peste 10.000 de oameni. Cu siguranță, sunt și probleme punctuale. Au mai fost probleme cu autobuzele în altă parte, în afară de cea de la Clinceni? Unde? Care au mai fost? Îmi cer scuze, eu am aterizat aseară târziu”, a spus Moșteanu, după ce a fost întrebat dacă armata a trecut acest test de mobilizare.

Însă, în ciuda faptului că Ionuț Moșteanu a mințit în CV ca să obțină funcții de conducere, acesta nu a recunoscut nici măcar faptul că nu are experiența necesară să conducă apărarea României fără să fi făcut armata.

Jurnalist: Ați făcut armata, domnule ministru?

Moșteanu: Nu, nu am făcut armata.

Jurnalist: Ați vrea să o faceți dacă v-ar permite, inclusiv, vârstasă treceți printr-un program de pregătire ?

Moșteanu: Eu cred că pot să o fac și acum, sunt mai bătrânel, am 52 de ani, fac 52 de ani în decembrie acum, dar cred că am o formă fizică suficient de bună să trec un program de pregătire.

De-a lungul timpului, Ionuț Moșteanu a făcut și o serie de declarații halucinante cu privire la războiul din Ucraina. Așadar, conform fostului ministru al Apărării, localnicii din Tulcea văd războiul de la geam.

”Din nefericire, suntem vecini cu războiul. Suntem, o parte din români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”, a afirmat acesta.

În ciuda controverselor care îl înconjoară, Ionuț Moșteanu a dat dovadă de sfidare totală față de români și valorile patriei. La intonarea imnului național, singurul parlamentar care a considerat că poate face altceva pe durata momentului solemn a fost Moșteanu. Relaxat, rezistul a considerat că era momentul potrivit să ia o gură de cafea.