Trei localități sunt semnalate ca fiind grav afectate: Nitreni, Clădești și Crivăț. Locuitorii au transmis că trecerea prin vad nu a fost inundată din cauza debitului eliberat în amonte, considerat mult prea mare, care a dus la revărsarea apei peste drum. Ruptura podului îngreunează accesul și circulația către zonele din aval.

Zona este expusă riscului de inundații extinse, cu posibilitatea întreruperii alimentării cu apă, scenariu similar cu situațiile apărute recent în localități din Prahova.

După ce sute de oameni au ramas fără apă potabilă în județul Prahova, acum vedem poduri rupte din cauza problemelor de la barajul Paltinu, iar autoritățile nu fac decât sa paseze vina de la o instituție la alta.

Apele Române recunoaște o parte din vină și acuză lipsa de comunicare cu instituțiile locale: „Prefectura Prahova știa de pericolul imminent de întrerupere