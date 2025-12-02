Poliția din Germania a demarat o anchetă în urma unui incident grav în care aproximativ 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut dintr-un camion civil contractat de armata germană.

Furtul a avut loc după ce șoferul a lăsat camionul nesupravegheat peste noapte lângă orașul Burg, în nord-estul țării, pentru a se caza la un hotel din apropiere, pe parcursul unui transport către o cazarmă.

Când șoferul a revenit dimineața, a constatat că întreaga încărcătură fusese furată. Aceasta includea circa 10.000 de cartușe de muniție de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartușe oarbe pentru puști de asalt și sute de cartușe de muniție fumigenă, folosită pentru blocarea liniilor de foc.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării a transmis că evenimentul este tratat cu maximă seriozitate, deoarece „astfel de muniție nu trebuie să ajungă în mâini nepotrivite”.

Ancheta poliției vizează acum modul în care hoții au reușit să acceseze vehiculul, motivul breșei de securitate și cine anume poartă responsabilitatea pentru paza transportului.