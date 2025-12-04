”Este o sarcină complexă și o misiune dificilă pe care președintele (Donald) Trump și-a asumat-o", a spus Putin în interviu. ”Obținerea unui consens între părțile aflate în conflict nu este un lucru simplu, dar cred că președintele Trump acționează sincer în această direcție”, a adăugat președintele rus. ”Cred că trebuie să ne implicăm în acest efort, nu să-l obstrucționăm”, a subliniat el.



Putin a estimat anterior că aliații europeni ai Ucrainei s-au autoexclus din procesul de negociere și că urmăresc să-l blocheze complet formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace.



Europenii "formulează cereri care pentru Rusia sunt absolut inacceptabile. Ei știu asta și așa pot să acuze Rusia că respinge procesul de pace", întrucât unicul lor obiectiv este "să blocheze complet procesul de pace", a spus Putin marți, înainte să se întâlnească la Kremlin cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, pentru a discuta un plan de pace avansat de liderul de la Casa Albă.



Aliații europeni ai Ucrainei ”sunt vexați că au fost excluși de la negocieri, dar ei înșiși s-au exclus din negocierile de pace și, în același timp, pun obstacole președintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin. ”Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a avertizat liderul de la Kremlin.



”Nu avem intenția de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori”, a insistat președintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu ”iluzia” că ar putea aplica Rusiei o ”înfrângere strategică” și i-a îndemnat \"să revină la realitate, ținând cont de situația de pe teren”.

Kremlinul a anunțat după întâlnirea cu cei doi emisari americani că Putin a acceptat unele propuneri din planul de pace al SUA pentru Ucraina, dar le-a respins pe altele ca inacceptabile, însă negocierile vor continua. Putin a cerut săptămâna trecută recunoașterea internațională a suveranității ruse asupra întregului Donbas și a peninsulei Crimeea și a amenințat Ucraina că, dacă nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, aceasta le va obține în cele din urmă prin mijloace militare.



Planul de pace american, ce cuprindea inițial 28 de puncte, a fost revizuit în urma unor negocieri americano-ucrainene. Nu este clar cum arată acest plan de pace revizuit prezentat marți lui Putin de cei doi emisari americani, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina și finanțarea reconstrucției postbelice, chestiuni pe care dorește să le discute personal cu Trump.



Versiunea inițială a planului propus de SUA prevede în principal cedarea de facto către Rusia a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părții acesteia care nu este în prezent ocupată de armata rusă, înghețarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldați pentru armata ucraineană, garanții de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO și fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, precum și folosirea a o sută de miliarde de euro din activele Rusiei înghețate în Occident la reconstrucția Ucrainei, cu condiția unei contribuții europene echivalente, în timp ce SUA ar obține profituri din participarea la activitățile de reconstrucție, scrie Agerpres.



Ucraina și susținătorii săi europeni au venit cu o contrapropunere în care au cerut mai ales ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului și numai odată cu un armistițiu, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldați, desfășurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deși Rusia a reafirmat că se opune, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO și menționarea în locul acestuia doar a lipsei consensului statelor Alianței, precum și solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale înghețate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensații.

