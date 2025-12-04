Sindicatele anunță o mobilizare amplă, iar școlile, trenurile și instituțiile publice funcționează cu probleme în mai multe regiuni. În marile orașe au loc marșuri și demonstrații care cresc presiunea pe Guvern.

Proteste uriașe în Franța

Zeci de mii de angajați au ieșit în stradă în toată Franța și cer salarii mai mari, stoparea înghețării veniturilor și oprirea tăierilor de posturi din sectorul public. Mobilizarea lovește din plin instituțiile statului care lucrează acum cu personal redus.

Mai multe rute feroviare au întârzieri, mai multe trenuri sunt oprite, iar Parisul e paralizat. O mare parte din profesori n-au mai venit la ore, iar unele creșe s-au închis temporar. Administrațiile publică anunță ghișee închise și programări amânate. Pe fondul tensiunilor, liderii sindicali transmit mesaje directe pentru Guvern.

„Lucrurile sunt foarte simple. Avem nevoie ca Guvernul să ne asculte pur și simplu. Muncitorii au plătit deja prețul. Nu din cauza noastră au explodat deficitele. Este din cauza banilor acordați directorilor generali și miliardarilor. Și depinde de ei să plătească, nu de noi. Mesajul nostru este foarte simplu.”, a transmis Sophie Binet, președinte sindicat CGT.

„În ceea ce privește salariile, suntem în urmă. În ceea ce privește creșterile salariale sau mai degrabă bonusurile de împărțire a profiturilor, suntem în urmă. Nici pentru condițiile de muncă nu este grozav. Deci da, asta e o problemă pentru noi.”, a declarat Jonathan Dos Santos, secretar sindicat CGT.

În marile orașe, de la Bordeaux la Rouen, manifestațiile continuă. Sindicatele spun că vor pune presiune până când autoritățile acceptă negocieri reale.