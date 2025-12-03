Economiștii transmit că Bulgaria riscă același dezastru financiar ca România dacă nu își corectează bugetul. Din acest motiv, bulgarii au recurs la proteste violente și mișcări masive în stradă.

Mai mult, unii dintre aceștia spun că este inevitabil ca puterea de la Sofia să ajungă într-un scenariu românesc sau grecesc, ceea ce va duce la înghețări, tăieri de salarii și creșteri de taxe și impozite. De cealaltă parte, chiar premierul moldovean a declarat recent că se bucură enorm că țara noastră o duce mai prost ca Republica Moldova.

Bulgaria se teme să nu ajungă în situația economică a României

Bulgaria se confruntă cu proteste violente în urma dezvăluirii proiectului bugetar pentru anul 2026. Deficitul real al Bulgariei depășește, la acest moment, opt la sută, iar țara riscă să urmeze probleme economice asemănătoare cu România și Franța, statele cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

Vasil Velev, un înalt economist bulgar, a transmis că, de câțiva ani, țara s-a deplasat pe o traiectorie care va duce la o catastrofă bugetară, iar anul 2026 este crucial pentru a face ajustări. Tot acesta a transmis că Bulgaria poate avea parte de un scenariu românesc, francez sau chiar grecesc dacă nu se ajustează cât mai rapid cheltuielile bugetare.

Nu este pentru prima dată când România este dată drept exemplu negativ. În urmă cu câteva luni, premierul pus de Maia Sandu în fruntea Guvernului Republicii Moldova a luat în derâdere situația țării noastre. Întrebat despre pensii, premierul a spus că măcar Republica Moldova n-o duce mai rău decât România.

„Cu siguranță ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost și ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România. Situația la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova. Și asta mă bucură.”, a transmis Alexandru Munteanu, premierul Moldovei.