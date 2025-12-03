„Bulgaria are nevoie de o schimbare reală care să conducă la statul de drept şi la restaurarea statalităţii, iar acest lucru nu poate fi realizat de actuala coaliţie de guvernare”, a anunțat președintele Rumen Radev la postul public de televiziune BNT. El a afirmat că protestele de luni au arătat că guvernul nu a reuşit să răspundă aşteptărilor poporului şi ar trebui să demisioneze imediat.

„Alegerile anticipate sunt singura cale de urmat”, a declarat Radev.

Șeful statului, un candidat independent susţinut de stânga, care se află la al doilea mandat, este un vechi critic al guvernul dominat de partidul de drept GERB, acuzându-l de corupţie.

Coaliţia de guvernare a respins cererile de demisie a guvernului, Boiko Borissov, preşedintele partidului GERB aflat la putere, avertizând asupra posibilului „haos” ce ar putea urma, odată cu creşterea vertiginoasă a preţurilor după adoptarea euro de către Bulgaria.

Partidul de opoziţie Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (CC-DB) a declarat pentru Reuters că va depune vineri o moţiune de cenzură împotriva guvernului şi va organiza un nou protest săptămâna viitoare.