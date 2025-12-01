Polițiști înarmați cu scuturi și bastoane, sprijiniți de o unitate motorizată, au intervenit împotriva grupurilor de protestatari mascați care atacau cu pietre, coșuri de gunoi și bâte. O dubă a poliției a fost vandalizată, scrie Aktualno.

După ora locală 22:00, violențele au escaladat, iar în imaginile transmise live se observau persoane care au vandalizat vitrinele unor magazine, iar între cordoanele de ordine și grupările agresive au fost incendiate diverse componente de mobilier stradal.

În cursul zilei de luni, directorul Serviciului de Securitate al Bulgariei a avertizat cu privire la existența a numeroase apeluri lansate de grupări care incită la violență în timpul protestului și a cerut Primăriei Sofia să încheie evenimentul în cazul unei escaladări.

Săptămâna trecută, liderul partidului de guvernământ GERB, Boiko Borissov, le-a ordonat prim-ministrului și ministrului Finanțelor să retragă și să revizuiască proiectul de buget pentru 2026.

Ulterior, Borisov a anunțat că bugetul va fi retras . Potrivit acestuia, discuțiile cu sindicatele și organizațiile patronale au fost reluate. Declarația sa a arătat clar că se pregătesc compromisuri pentru mediul de afaceri - refuzul creșterii impozitului pe dividende, o creștere minimă a contribuției la pensii (1% în loc de 2%) și retragerea introducerii obligatorii a softului pentru urmărirea vânzărilor.

Proteste similare au loc și în alte orașe din țară.