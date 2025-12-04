Alarma s-a dat prin 112

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis că incidentul a fost raportat în cursul serii, când un apel la numărul unic de urgență anunța un conflict familial violent. La fața locului au fost trimise echipaje de la Secția 3 Poliție Rurală Râciu, sprijinite de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și de jandarmi.

Deoarece situația era considerată potențial periculoasă, autoritățile au mobilizat și ambulanțe pentru a interveni în cazul unor eventuale victime.

Autospecială avariată în timpul intervenției

Potrivit Poliției, unul dintre cei trei frați implicați în altercație a atacat autospeciala Poliției, provocând avarii semnificative. Forțele de ordine au reușit să restabilească ordinea, însă agresorul a opus rezistență.

Echipajele prezente încearcă în continuare să stabilească exact cum s-a produs conflictul, care dintre participanți a fost inițiatorul scandalului și ce măsuri legale urmează să fie luate în cazul persoanelor implicate.