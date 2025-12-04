Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Teleorman, totul s-a întâmplat marți, 2 decembrie, când una dintre eleve ar fi scos-o pe colegă din clasă, în ciuda împotrivirii acesteia, și ar fi condus-o pe o stradă aflată în vecinătatea școlii. Acolo, mai multe adolescente ar fi lovit-o repetat și i-ar fi smuls telefonul mobil, pe care ulterior au refuzat să i-l înapoieze.

Violențele nu s-au oprit aici. În aceeași zi, o parte dintre agresoare, împreună cu alte două tinere, ar fi atacat-o din nou pe fată și ar fi amenințat-o.

Poliția a dispus inițial reținerea a trei dintre minore și emiterea unor ordine de protecție provizorii. Ulterior, alte trei fete implicate în agresiune au fost ridicate de oamenii legii.

Conform presei locale, incidentul ar fi izbucnit între două eleve de clasa a IX-a, presupus din cauza unei neînțelegeri legate de un băiat. Evenimentul ar fi avut loc la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Roșiorii de Vede.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-au produs faptele.