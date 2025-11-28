Poliţia Capitalei a informat, vineri, că poliţişti ai Secţiei 13 au identificat şi depistat doi tineri, unul în vârstă de 18 ani şi un minor de 15 ani, bănuiţi de comiterea unor fapte de lovire şi ameninţare, aceştia fiind ulterior reţinuţi pentru 24 de ore.

Sursa citată precizează că în 26 septembrie, Secţia 13 Poliţie o femeie a făcut plângere că, în aceeaşi zi, fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de către alţi doi tineri.

Poliţiştii de la Investigaţii Criminale i-au identificat pe cei doi presupuşi agresori şi i-au dus pentru audieri la sediul Secţiei 13 Poliţie.

Probele au indicat că, la data de 26 septembrie, în jurul orei 09:55, în timp ce se aflau într-un părculeţ din apropierea străzii Mizil, din Sectorul 3 al Capitalei, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 18 ani şi minorul de 15 ani, l-ar fi agresat pe minorul de 15 ani, lovindu-l cu pumnii şi picioarele la cap şi pe corp chiar şi când acesta era căzut la pământ.

Ulterior, după încetarea conflictului, în timp ce toţi trei se aflau în zona unui magazin din apropiere, cei doi l-ar fi ameninţat cu moartea pe minorul bătut pentru a-l convinge să nu sesizeze organele judiciare în legătură cu agresiunea suferită, precizează sursa citată.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare, influenţarea declaraţiilor şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, cu autorii în stare de reţinere.