Ce au transmis polițiștii?

Potrivit informațiilor preliminare, disputa ar fi escaladat în momentul în care un bărbat a intrat intenționat cu autoturismul său într-o mașină parcată. În acel moment, un alt bărbat, aflat lângă vehicul, a fost strivit între cele două mașini. Victima a suferit răni grave la nivelul membrelor inferioare și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au constatat multiple fracturi.

Tensiunile nu s-au încheiat odată cu tragedia. Membri ai celor două familii s-au întâlnit ulterior la spital, unde conflictul a reizbucnit, fiind nevoie din nou de intervenția poliției pentru a calma situația și pentru a preveni alte violențe.

În total, 16 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Roșiorii de Vede pentru audieri și pentru stabilirea rolului fiecăreia în desfășurarea evenimentelor. În urma administrării probelor, polițiștii au dispus reținerea a șapte persoane implicate în scandal.

Primele informații despre incident făceau referire la un accident rutier urmat de o altercație între șoferi, însă pe măsură ce cercetările au avansat, a devenit clar că situația este mult mai complexă și implică un conflict mai larg între două familii.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și eventualele responsabilități penale.