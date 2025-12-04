Cum a fost posibilă eroarea?

În total, 34 de femei au fost supuse unor tratamente oncologice de care nu aveau nevoie, a anunțat rețeaua medicală Gesundheit Nord (Geno), care administrează clinica implicată.

Pacientele au primit terapii cu anticorpi, iar unele dintre ele au suportat inclusiv chimioterapie – proceduri cunoscute pentru efectele secundare puternice și riscurile pe termen lung. Deși se estimează că prognosticul lor nu a fost afectat negativ, impactul tratamentelor inutile nu poate fi ignorat, au precizat reprezentanții grupului medical.

Situația îngrijorătoare a apărut între octombrie 2024 și noiembrie 2025, când medicul responsabil ar fi interpretat greșit un marker specific din probele de țesut analizate la Clinica Bremen-Mitte. Neregulile au ieșit la iveală după ce un ginecolog a observat că două dintre pacientele sale nu răspundeau la terapia recomandată conform așteptărilor. Reevaluarea probelor a scos la suprafață eroarea.

Ulterior, clinica a demarat verificări detaliate pentru toate cazurile din perioada menționată. Conducerea rețelei Gesundheit Nord a transmis că incidentul a fost tratat cu maximă seriozitate și că au fost introduse controale suplimentare, destinate prevenirii unor astfel de greșeli.