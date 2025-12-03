Ziana, fetița cu „vrăjitoarea în burtică”, are nevoie de ajutor

Ea este Ziana. Are numai trei ani și era în urmă cu puțin timp un copil fericit. Acum ea crede că în burtica ei se ascunde o vrăjitoare rea care o lovește și o face să plângă. Așa explică copila durerea pe care o simte. Adevărul e mult mai crud, fetița are, de fapt, cancer, Neuroblastom.

Viața Zianei depinde de un tratament extrem de costisitor: 650 de mii de euro. În aceste momente, micuța, împreună cu mama ei, se află într-un spital din Barcelona, acolo unde au ajuns cu ajutorul unei asociații.

Ziana a început chimioterapia care va dura aproximativ 3 luni, apoi, dacă totul este bine, urmează operația. După intervenția complicată trebuie să continue tratamentul dureros și costisitor care va dura aproape un an. Dar pentru ca Ziana să aibă o șansă la viață, părinții mai au nevoie de încă 90.000 euro. Bani pe care nu îi au, dar pe care speră să îi strângă cât mai repede cu ajutorul oamenilor care vor să o salveze pe micuța Ziana.

Ziana, fetița frumoasă cu ochi mari, nu își dorește jucării sau dulciuri. Vrea o șansă la viață. Vrea doar să scape de durerea care îi topește trupul firav. Dacă doriți să o ajutați să trăiască și să o învingă pe vrăjitoarea cea rea care i-a răpit copilăria, puteți să donați în conturile afișate pe ecran.

Cine dorește să ajute, poate dona în următoarele conturi:

Conturile tatălui : Șerbănoiu Dragoș Valentin

IBAN RON - RO56RNCB0857144214240001

IBAN EUR - RO07 RNCB 0857 1442 1424 0010

Bic RNCBROBU

Revolut mama: Greta loana Șerbănoiu

Nr Revolut: 0768905164

Revtag: @gretai5cu