UPDATE 9:14 - Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent.

Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după ce Ucraina a atacat Moscova cu peste 30 de drone, într-un atac masiv, pe 10 decembrie.

UPDATE 9:00 - Şefa serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra ameninţării „agresive” reprezentate de Rusia: "Linia frontului este pretutindeni"

Blaise Metreweli, şefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă” în primul său discurs pe care îl ţine de la preluarea funcţiei, relatează Reuters şi The Guardian.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Emisarul american Steve Witkoff a oferit puține detalii, dar a asigurat pe X că s-au făcut "multe progrese" în cursul "discuțiilor aprofundate privind planul de pace în 20 de puncte, programele economice și multe altele". O nouă rundă de discuții este prevăzută luni dimineață.

Părțile \"au convenit să continue mâine\", declarase anterior consilierul președintelui ucrainean Dmitro Litvin.

Un fotograf al AFP l-a văzut pe președintele Volodimir Zelenski părăsind cancelaria Germaniei, locul de desfășurare a întâlnirii, cu puțin înainte de ora 21:00 (20:00 GMT).

Pe lângă a doua rundă de discuții americano-ucrainene, numeroși lideri europeni sunt așteptați luni seară la Berlin pentru a-și coordona pozițiile în cursul unui dineu cu ușile închise.

La fel ca Kievul, aceștia se opun cedării în fața cerințelor maximaliste ale Kremlinului. Ei se tem că președintele american Donald Trump va abandona Ucraina și că Europa va fi exclusă din discuțiile privind securitatea continentului, în timp Kremlinul este perceput ca o amenințare majoră.