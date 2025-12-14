Masacru într-o stațiune din Australia, la o ceremonie a comunității evreiești. Cel puțin 10 morți - VIDEO

Mai multe victime sunt în stare critică (Profimedia)
Mai multe victime sunt în stare critică (Profimedia)

Cel puțin zece persoane au fost ucise, duminică într-un atac armat pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul ceremoniei de intrare în perioada Hanuka, Festivalul Evreiesc al Luminilor. Potrivit celor mai noi date, printre cei care și-au pierdut viața se află și un atacator. Doi suspecți au fost reținuți, au transmis autoritățile. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional.

UPDATE: Premierul australian i-a convocat pe miniştrii de rang înalt la o reuniune a Comitetului de Securitate Naţională al Cabinetului, relatează ABC Australia.

Știrea inițială: Echipajele medicale au fost chemate după ce au apărut informații că mai multe persoane au fost împușcate. Pe lângă cele zece decese, alte 12 persoane au fost duse la spital, multe dintre ele în stare gravă sau critică, potrivit Reuters. 

La câteva minute după incident, poliția din New South Wales a emis un avertisment prin care le cerea oamenilor să evite zona, descriind situația drept „un incident în desfășurare”. Bondi, situată pe coasta de est a orașului, este una dintre cele mai aglomerate plaje din Australia, notează The New York Times.

Ulterior, poliția a anunțat că două persoane au fost reținute. Deocamdată nu este clar dacă atacul a vizat direct comunitatea evreiască sau atacatorii au acționat la întâmplare.

 