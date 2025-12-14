UPDATE: Premierul australian i-a convocat pe miniştrii de rang înalt la o reuniune a Comitetului de Securitate Naţională al Cabinetului, relatează ABC Australia.

Știrea inițială: Echipajele medicale au fost chemate după ce au apărut informații că mai multe persoane au fost împușcate. Pe lângă cele zece decese, alte 12 persoane au fost duse la spital, multe dintre ele în stare gravă sau critică, potrivit Reuters.

La câteva minute după incident, poliția din New South Wales a emis un avertisment prin care le cerea oamenilor să evite zona, descriind situația drept „un incident în desfășurare”. Bondi, situată pe coasta de est a orașului, este una dintre cele mai aglomerate plaje din Australia, notează The New York Times.

🚨🚨🚨Mass shooting at a Hannukah celebration gathering at Bondy beach, Sydney Australia



17 dead 50+ injured…. pic.twitter.com/3T7Qcw8akz — بارودي فا مخ ياهودي (@IzzAlbrigade_) December 14, 2025

Ulterior, poliția a anunțat că două persoane au fost reținute. Deocamdată nu este clar dacă atacul a vizat direct comunitatea evreiască sau atacatorii au acționat la întâmplare.