Laureatul Nobel a spus că i s-a cerut în închisoare să solicite grațierea, dar a refuzat, adăugând că a aflat despre eliberarea sa abia în cursul zilei, scrie Kyiv Independent.

Eliberările au loc pe fondul unei încălziri a relațiilor dintre Washington și Minsk și după ridicarea, în noiembrie, a sancțiunilor impuse companiei aeriene belaruse Belavia.

„Conform instrucțiunilor președintelui Trump, Statele Unite vor ridica sancțiunile asupra potasiului”, a declarat trimisul special american la Minsk, John Cole, pe 13 decembrie, după o întâlnire cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko.

Potasiul este una dintre principalele resurse de export ale Belarusului și cel mai important mineral al țării, producătorul de stat Belaruskali fiind unul dintre cei mai mari furnizori la nivel mondial.