Este vorba despre primul termen în cel de-al doilea dosar trimis către Curtea de Apel București, în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți așa-ziși mercenari sunt acuzați de complicitate la instigare la acțiuni menite să submineze ordinea constituțională.

Inclusiv Horațiu Potra va fi scos din arest și adus în fața magistraților. Au existat numeroase presiuni asupra dosarelor liderului suveranist, despre care avocații săi susțin că reprezintă un simulacru, pe care îl vor demonta în instanță.

În total, 20 de inculpați vor fi aduși la Curtea de Apel București.

Vineri, Judecătoria Sectorului 1 a decis să-i prelungească lui Călin Georgescu măsura preventivă a controlului judiciar, însă decizia poate fi atacată.

„Ca orice cetățean al României care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărare – legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție”, a declarat Georgescu la ieșirea din sediul instanței.

Candidatul suveranist este judecat și într-un alt dosar, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.