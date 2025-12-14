Într-o emisiune TV, Nicușor Dan a oferit o explicație privind celebrul său angajament scris din campania pentru prezidențiale, potrivit căruia TVA nu va crește.

„Când am făcut promisiunea și când am numit prim-ministrul, vă aduceți aminte că a fost cam o lună între preluarea mandatului și numirea Guvernului. În acea lună am discutat cu foarte multă lume din structurile statului, de la Ministerul Finanțelor, din diferite locuri unde se cheltuiau banii, de la Ministerul Fondurilor.

Am venit cu o schemă, o structură de buget național, cu niște măsuri care, în opinia mea, puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul, pentru că o creștere a TVA însemna creșterea de prețuri și scăderea cu cam 10% a puterii de cumpărare a românilor, ceea ce este foarte important,” a afirmat Nicușor Dan.