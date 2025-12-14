Este vorba despre un dosar deschis la Curtea de Apel București după reclamațiile mai multor magistrați, printre care și Bologa. Am cerut și un punct de vedere din partea lui Crin Bologa, însă până la această oră nu a răspuns.

Crin Bologa a dat în judecată statul român pentru că a fost nevoit să stea peste program, în ciuda averii impresionante debândite din cariera de procuror. Concret, într-o speță aflată în faza de apel, pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București, mai mulți magistrați își cer drepturile salariale, pentru că au lucrat peste 8 ore pe zi. În prima fază, Tribunalul Alba a respins cererea formulată de aceștia.

Potrivit declarației de avere din 2018, Bologa a ajuns să dețină 7 terenuri în Sălaj, Cluj și Constanța, 2 apartamente în Cluj și o vilă în Zalău. Mai mult, are și două mașini și conturi de economii în valoare de 87.193,21 lei în total. Cât despre venituri, Crin Bologa a declarat că are un salariu 3800 de euro pe lună.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, l-a propus pe Crin Nicu Bologa la șefia DNA, propunere care a fost mai apoi aprobată de Klaus Iohannis.

Surse: fost șef DNA, acuzat că a jucat tenis gratis la baza Dinamo