Numerele care îi pot face milionari pe norocoșii câștigători

Noroc: 2 9 8 5 4 7 5

Loto 6 din 49: 41, 23, 12, 48, 32, 43

Joker: 40, 25, 5, 28, 42 +18

Noroc Plus: 4 8 7 9 7 4

Loto 5 din 40: 36, 39, 6, 19, 15, 33

Super Noroc: 9 4 9 7 5 5

Reporturi impresionante

la Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul depășește 433.100 de lei (85.100 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro), iar la Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.



Joi, la tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. La categoria a III-a, la același joc, s-a consemnat un câștig de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Jibou.