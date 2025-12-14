Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstiri Putna, fiind prezente sute de persoane din regiunea Cernăuți, membri ai militarilor căzuți pe front.

”Am săvârșit acum, aici, la Putna, al doilea parastas pentru etnicii români din nordul Bucovinei căzuți în războiul din Ucraina, la cererea familiilor lor, a prietenilor lor, dar și a unor asociații creștin-ortodoxe din Bucovina. E o durere pe care dumneavoastră, familiile lor, o purtați în suflete. Și nu este o durere ușoară. Dar este o durere pentru toți românii, căci un neam este ca un trup și, când suferă o parte a lui, suferă întreg trupul, suferă tot neamul. Așa că suntem cu toții alături de frații români din Bucovina”, a afirmat starețul Mănăstirii Putna, citat de Agerpres.

La rândul său, unul dintre liderii comunității românești din Cernăuți, profesorul Marin Gherman, a vorbit despre pierderile de vieți omenești din războiul din Ucraina, care afectează atât familiile de etnie română, cât și întreaga comunitate românească.

”Nimeni dintre noi și nimeni dintre voi nu a vrut război, însă războiul a intrat în casele românilor cu toate că ei se aflau foarte departe de linia frontului. Nimic nu poate fi mai distrugător pentru o comunitate care este dezrădăcinată decât acest război, în aceste clipe. Românii au trecut prin foamete, prin deportări, prin refugii, prin cele mai mari încercări, iar acum, devenind tot mai puțini de la un an la altul, de la o lună la alta, acest război dureros ne face tot mai puțini. Fiecare zi de război înseamnă foarte multă durere. Poate pentru unii este o listă cu acești oameni, însă sunt sigur că pentru fiecare dintre voi fiecare membru al familiei este un întreg univers și fiecare dintre voi ați pierdut un întreg univers”, a declarat profesorul ucrainean de origine română Marin Gherman.





Evenimentul a fost organizat, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de Centrul Media BucPress, Societatea Civică ”Valea Prutului” și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina ”Mihai Eminescu”.

Potrivit organizatorilor, de la începutul războiului, pe front au murit aproximativ 250 de militari ucraineni din comunitățile românești din regiunea Cernăuți. Totodată, 140 de persoane sunt date dispărute.

