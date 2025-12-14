Controverse în legătură cu studiile lui Nicușor Dan. Ce a descoperit un fost profesor, răspunsul oficial al Universității București

Parcursul educațional al lui Nicușor Dan intră din nou sub lupa opiniei publice, după ce fostul profesor Horia Bădău a realizat o serie de verificări oficiale. Rezultatele investigației, susținute de răspunsuri transmise de Universitatea din București, aduc detalii neașteptate despre studiile urmate de șeful statului.

Horia Bădău a cerut, în baza legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, date administrative clare:

„In temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, vă solicit următoarele date administrative: Dacă Universitatea din București a emis o diplomă de licență pe numele Nicușor Dan, anul emiterii, numărul registrului de diplome în care a fost înscrisă, specializarea și forma de învățământ. Nu solicit date personale, ci exclusiv confirmarea existenței unui act administrativ emis de Universitate, informație care are caracter de interes public”, a scris Bădău Universității București.

Răspunsul Universității 

Instituția a transmis un răspuns oficial, confirmând informațiile din CV-ul public al lui Nicușor Dan: „Informațiile referitoare la studiile efectuate de persoana indicată de dumneavoastră în cadrul Facultății de Matematică a Universității București prezente în CV-ul disponibil public pe internet aici (link) sunt conforme cu realitatea. Facem precizarea că studiile efectuate de persoana indicată de dumneavoastră în cadrul facultății de Matematică a Universității București au fost continuate la o universitate din Paris.”

Din aceste date reiese că Nicușor Dan a fost student la Facultatea de Matematică din cadrul Universității București, dar nu și-a finalizat studiile și nu a primit o diplomă de licență.

 

Fostul profesor a explicat videoclipul publicat pe pagina sa de socializare: „Nu a primit nicăieri niciunde diploma de licență. La Ecole Superieure Paris a fost doar pregătit, nu a luat nicio diplomă, nimic, și în timp ce era la Ecole Superieure Paris a făcut masterat la Paris, fără licență, fără nimic. Nicușor Dan nu are licență.”

