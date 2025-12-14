Identitatea fostului membru rezist a fost protejată în filmele prezentate de luju.ro, însă declarațiile sale scot la iveală implicarea unor lideri #Rezist în organizarea evenimentelor violente din 10 august 2018, desfășurate în Piața Victoriei. În centrul acestor relatări apare agitatoarea Angi Șerban, prezentată drept actrița principală a acțiunilor.

Fostul membru #Rezist vorbește despre plicuri cu sume mari de bani, care circulau între diverse persoane și membri ai grupării. Acesta descrie atât destinația acestor fonduri, cât și vehiculele utilizate de liderii #Rezist pentru atingerea obiectivelor lor.

După prezentarea filmelor, au fost publicate și o serie de imagini care ilustrează conexiunile mișcării #Rezist. Acestea arată legături cu propagandiști din mass-media, politicieni din USR, persoane sprijinite din umbră de Bruxelles, dar și magistrați acuzați de compromisuri.

