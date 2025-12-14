Cum funcționează rețeaua Rezist. Înregistrări explozive despre plicurile cu bani de pe traseele liderilor

În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” au fost difuzate fragmente din mărturiile unui fost membru al mișcării #Rezist, care a oferit detalii complete în fața organelor judiciare. 

Identitatea fostului membru rezist a fost protejată în filmele prezentate de luju.ro, însă declarațiile sale scot la iveală implicarea unor lideri #Rezist în organizarea evenimentelor violente din 10 august 2018, desfășurate în Piața Victoriei. În centrul acestor relatări apare agitatoarea Angi Șerban, prezentată drept actrița principală a acțiunilor. 

Fostul membru #Rezist vorbește despre plicuri cu sume mari de bani, care circulau între diverse persoane și membri ai grupării. Acesta descrie atât destinația acestor fonduri, cât și vehiculele utilizate de liderii #Rezist pentru atingerea obiectivelor lor.

După prezentarea filmelor, au fost publicate și o serie de imagini care ilustrează conexiunile mișcării #Rezist. Acestea arată legături cu propagandiști din mass-media, politicieni din USR, persoane sprijinite din umbră de Bruxelles, dar și magistrați acuzați de compromisuri. 

